У Запоріжжі зіткнулися одразу 5 автомобілів (фото)

За попередньою версією, винуватцем ДТП став водій Volkswagen, який міг перебувати в нетверезому стані. Як розповіли очевидці, його авто вдарилося в «Таврію». Після цього водій Volkswagen не зупинився, а продовжив рух. У результаті зіткнулися ще ще три автомобілі, один з яких виявився інкасаторських, повідомляє avtopoligon.info.

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Також брали участь в зіткненні маршрутне таксі і легковий автомобіль Fiat.

Дані про постраждалих уточнюються. Попередньо, крім водія Volkswagen серйозно ніхто не постраждав.

Відразу ж після ДТП прибули співробітники ДАІ обмежили рух по смузі від пл. Фестивальній до вулиці Гагаріна.