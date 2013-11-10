У Запоріжжі зіткнулися одразу 5 автомобілів (фото)
11:46, 10 листопада 2013Суспільство
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У Запоріжжі, приблизно в 19 00 на проспекті Леніна в районі площі Фестивальній відбулося велике ДТП. Зіткнулися відразу 5 автомобілів.
Водій Volkswagen отримав серйозні травми
За попередньою версією, винуватцем ДТП став водій Volkswagen, який міг перебувати в нетверезому стані. Як розповіли очевидці, його авто вдарилося в «Таврію». Після цього водій Volkswagen не зупинився, а продовжив рух. У результаті зіткнулися ще ще три автомобілі, один з яких виявився інкасаторських, повідомляє avtopoligon.info.
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Також брали участь в зіткненні маршрутне таксі і легковий автомобіль Fiat.
Дані про постраждалих уточнюються. Попередньо, крім водія Volkswagen серйозно ніхто не постраждав.
Відразу ж після ДТП прибули співробітники ДАІ обмежили рух по смузі від пл. Фестивальній до вулиці Гагаріна.
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