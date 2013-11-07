На Закарпатті не розминулися два легковики: двоє осіб загинуло (фото)

Сьогодні близько 14.10 на автодорозі «Мукачево-Берегово», поблизу с.Дерцен, сталося ДТП, внаслідок якого двоє людей загинуло, ще двоє у вкрай важкому стані доставлені до Мукачівської райлікарні, повідомляє сайт mukachevo.net з посиланням на міськвідділ міліції.

За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ 2106, рухаючись у напрямку з м.Мукачево, не переконавшись у безпечності маневру, намагався здійснити поворот у с.Дерцен та допустив зіткнення з машиною, яка рухалась назустріч. Автомобіль марки Audi А6 рухався головною смугою руху у напрямку м.Мукачева. Внаслідок зіткнення обидві автівки відкинуло на кілька метрів.

Читайте також: В Одесі власник автосалону на «Бентлі» збив на смерть 23-річного хлопця

Пасажирами «Жигулі» було 4 осіб, усі мешканці с.Дерцен. Двоє з них - 50-річний батько з 20-річною донькою, які сиділи спереду, загинули на місці пригоди. Інших двох пасажирів (48 та 78 - річних мешканців цього ж села) було госпіталізовано.

Водій іномарки відмовився від госпіталізації, оскільки травм не отримав.