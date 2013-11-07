В Одесі власник автосалону на «Бентлі» збив на смерть 23-річного хлопця

Як повідомили УНІАН в суді, сума застави становить близько 92 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура вважає це рішення суду дуже м`яким і наразі готується його оскаржити в апеляційному порядку.

Читайте також: На Одещині розслідують ДТП за участю мера Ізмаїла

У прокуратурі наголошують, що водій автомобіля марки «Бентлі» після смертельного наїзду на пішохода з місця події втік, залишивши машину.

«Надалі громадянин попросив свого підлеглого прибути на місце скоєння злочину і взяти провину на себе. Проте проведеними оперативними заходами і слідчими діями встановлено особу, яка справді вчинила цей злочин», - повідомили в прес-службі.

Слідчим відділом ГУ МВС України в Одеській області почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється прокуратурою області.

Як повідомляв УНІАН, у Суворовському районі Одеси 5 листопада о 12:55 автомобіль «Бентлі Континенталь», рухаючись реверсною смугою по вулиці Миколаївська дорога, зробив наїзд на пішохода, 1990 р.н., який перетинав проїжджу частину в невстановленому місці. Постраждалий від одержаних тілесних ушкоджень помер в кареті швидкої допомоги.

Слідством було встановлено, що вказаний автомобіль з лютого п.р. перебував для продажу в одному з автосалонів міста. Зі свідчень свідків встановлено, що на момент здійснення ДТП цим транспортним засобам керував один з працівників автосалону, який після здійснення ДТП втік з місця події.

Цей факт було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 286 ч. 2 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).