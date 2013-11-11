МВС планує обмежити швидкість руху у населених пунктах до 50 км/год

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор центру безпеки дорожнього руху і автоматизованих систем при МВС Сергій Будник під час брифінгу в рамках Форуму національного партнерства з безпеки дорожнього руху.

«Ми не плануємо змін цього року, але плануємо напрацювати їх наступного року, і у разі потреби, їх вноситимемо. Зокрема, ми розглядаємо питання зниження швидкості в населених пунктах до 50 кілометрів на годину», - сказав він.

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Зокрема, за словами Будника, розглядаються такі зміни до Правил дорожнього руху, як використання світловідбиваючих елементів пішоходами і світловідбиваючих жилетів водіями у темний час доби, а також обов'язкове використання шин, які відповідають сезону.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 1 грудня планує подати до Верховної Ради проект змін до Правил дорожнього руху, якими пропонується ввести автоматичну фіксацію перевищення швидкості за допомогою системи «Гарпун».