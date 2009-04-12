ДАІ проти підвищення допустимої швидкості в містах

Працівники Державтоінспекції Прикарпаття не схвалюють підвищення допустимої швидкості руху до 70 км/год в населених пунктах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ УМВС України в Івано-Франківській області, про це заявив начальник УДАІ УМВС в області полковник міліції Михайло КИЗИМИШИН. «Державтоінспекція не схвалює підняття допустимої швидкості руху, особливо в населених пунктах, де близько 50-60% ДТП стається за участю пішоходів, - сказав він. – Тобто, піднявши допустиму швидкість руху, ми автоматично можемо очікувати збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод».

Водночас працівники служби погоджуються, що на окремих ділянках доріг, де є як мінімум по дві смуги для руху, встановлено турнікетне огородження, достатня кількість переходів, можливе збільшення швидкості руху до 110 км/год. На думку М.КИЗИМИШИНА, світовий досвід свідчить, що в переважній більшості країн «навпаки зберігається тенденція до зменшення швидкості руху та посилення відповідальності за скоєння порушення правил дорожнього руху».