Україна вже третій день не купує російський газ - управління ПЕК РФ

Про це УНІАН повідомив заступник директора Федерального державного унітарного підприємства "Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу" (ДП "ЦДУ ПЕК") Микола Орлов.

"Ми - технічна організація, яка здійснює підрахунок поставок, інформацію ми одержуємо від "Газпрому", так у відомостях відвантаження газу напроти України стоять нулі, це означає, що газ Україною не купується", - сказав Орлов.

За його словами, припинення закупівель відбулося з 9 листопада, при тому, що на початку місяця Україна купувала газ на рівні 9-10 млн. куб. м на добу, що більш ніж вдесятеро менше середньодобових обсягів поставок.

Орлов сказав, що у них інформація про поставки до конкретної країни, і немає уточнення, яка саме компанія припинила закупівлю російського газу.

При цьому він зазначив, що про причини припинення закупівлі з боку України треба уточнити в "Газпромі", оскільки "ЦДУ ПЕК" не має в своєму розпорядженні такої інформації.

При цьому в "Газпромі" відмовилися підтвердити або спростувати, чи відповідає ця інформація дійсності та причини припинення закупівель з боку України.

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"Ми не коментуємо це повідомлення", - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, раніше низка ЗМІ повідомила про припинення закупівель газу НАК "Нафтогаз України" у російського партнера компанії "Газпром".

У свою чергу в НАК "Нафтогаз України" відмовилися надати будь-які дані про те, що компанія припинила купувати газ у Росії.

Минулого тижня (7 листопада) віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко заявив, що Україна не планує купувати у російського газового монополіста компанії «Газпром» великі обсяги газу, керуючись показниками внутрішнього споживання.