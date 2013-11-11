Нафтогаз розрахувався з Газпромом за жовтень

"Нафтогаз України" розрахувався з "Газпромом" за постачання природного газу в жовтні, повідомив РІА Новости у понеділок міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

"Сплатили. Скажу 20 листопада, коли точні дані все зберемо, але сплатили", - відповів Ставицький на запитання, який обсяг "Нафтогаз" імпортував в жовтні та на яку суму.

У четвер УНІАН з посиланням на джерело в українському холдингу повідомляв, що "Нафтогаз" заплатить "Газпрому" 15 мільйонів доларів за газ, поставлений у жовтні. При цьому раніше офіційний представник "Газпрому" Сергій Купріянов повідомив, що "Нафтогаз" у четвер мав сплатити жовтневі постачання в розмірі 1,355 мільярди доларів.

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Міністр додав, що "Нафтогаз" продовжує розраховуватися з "Газпромом" за серпневі поставки. За його словами, Київ перерахував понад 20 % боргу.

Міністр також уточнив, що "Газпром" поки не перевів "Нафтогаз" на авансові платежі . "Поки не перевели", - сказав він. Згідно з контрактом, "Нафтогаз" повинен розраховуватися з "Газпромом" за імпортований газ до сьомого числа включно місяця, наступного за поставками.