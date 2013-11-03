ЗМІ: Черга фур на українсько-російському кордоні зменшилася

«З 28 жовтня в зоні Південного митного управління чинності набули нові вимоги ФМС Росії до митного транзиту. Так, наприклад, тепер книжки міжнародних дорожніх перевезень приймаються лише за умови додаткових заходів забезпечення. На кордоні почали виникати черги з вантажівок», - передає Газета.ru.

Раніше повідомлялося, що черга зменшилася до 336 фур.