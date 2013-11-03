ЗМІ: Черга фур на українсько-російському кордоні зменшилася
12:47, 03 листопада 2013Суспільство
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Черга перевізників на трьох пунктах на російсько-українському кордоні зменшилася до 135 фур
На митниці зменшилася черга фур / Фото : news.transinfo.by
«З 28 жовтня в зоні Південного митного управління чинності набули нові вимоги ФМС Росії до митного транзиту. Так, наприклад, тепер книжки міжнародних дорожніх перевезень приймаються лише за умови додаткових заходів забезпечення. На кордоні почали виникати черги з вантажівок», - передає Газета.ru.
Раніше повідомлялося, що черга зменшилася до 336 фур.
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