Южно-Українська АЕС завдала збитків майже на 40 мільйонів - Держекоінспекція

Як повідомили УНІАН у Державній екологічній інспекції у Миколаївській області, порушення були виявлені під час планової перевірки екоінспекцією діяльності Южно-Української АЕС.

Перевіркою встановлено, що станція в період з 28 листопада 2011 р. по 19 лютого 2012 р., у зв'язку із закінченням терміну дії дозволу на спецводокористування, здійснювала самовільний забір води з поверхневого джерела водозабору річки Південний Буг.

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За даними Держекоінспекції, таким чином самовільним водокористуванням державі завдано збитків на суму 35,35 млн грн.

Матеріали перевірки передані до Миколаївської міжрайонної прокуратури з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері.

Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу у місті Южноукраїнськ (Миколаївська обл.) і є відособленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомних енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).