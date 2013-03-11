В Енергоатомі просять не лякатись: на Південно-Українській АЕС перевірять сирени

На Південно-Українській АЕС 13 березня відбудеться чергова планова перевірка устаткування системи сповіщення на проммайданчику атомної електростанції з включенням електросирен, повідомили УНІАН у прес-службі “Енергоатому”.

Відповідно до спеціально розробленої програми персонал цеху диспетчерського і технологічного управління виконує такі перевірки щомісяця. Їх основна мета – визначення працездатності системи сповіщення, зазначається в повідомленні.

Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Південно-Українськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Південно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Південно-Українська АЕС (3 атомних енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга – гідроагрегат №3).