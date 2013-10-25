Південно-Українська АЕС припинила роботу: вимкнули останній енергоблок

Про це УНІАН повідомила прес-служба Національної акціонерної енергетичної компанії «Енергоатом».

«25 жовтня о 8.26 системою захисту відключено від мережі другий енергоблок Південно-Української АЕС. Причини відключення з'ясовуються», - сказано в повідомленні.

Згідно з оперативною інформацією диспетчера ПУАЕС, порушень умов безпечної експлуатації немає, радіаційний фон в нормі.

Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ (Миколаївська обл.) і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Південно-Українського енергетичного комплексу.

На тему: Через неполадки вимкнули одразу два енергоблоки українських АЕС

До складу енергокомплексу входять: Південно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР -1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегату загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат № 3).

За кількістю енергетичних реакторів Україна посідає десяте місце у світі та п'яте в Європі, всі реактори типу ВВЕР. В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 енергоблоками загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.