Позаблоковість України не заважає її взаємодії з НАТО - МЗС

"Позаблоковий статус України жодним чином не позначився на відносинах з НАТО. Якщо ми згадаємо 2010 рік, проголошення позаблокового статусу, то Україна першою з партнерів долучилась до сил реагування НАТО, першою з партнерів започаткувала співробітництво з Альянсом у сфері безпеки. Позаблоковість України не заважає взаємодії Україна-НАТО", - підкреслив дипломат.

Олефіров зазначив, що політичний діалог у 2010-2013 роках між Україною і НАТО «був насичений двосторонніми контактами».

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Також заступник глави МЗС нагадав, що "Україна бере участь у всіх поточних операціях НАТО, але подальший розвиток можливої співпраці вимагає більш якісного оборонного планування, кращої взаємосумісності між Збройними силами України та країнами-членами НАТО".

Крім того, Олефіров підкреслив, що "цього року ми досягли вагомих результатів у військовій та військово-технічний сферах, секторі безпеки і оборони». Також Україна реалізує з НАТО перший і наймасштабніший за всю історію НАТО проект трастового фонду зі знешкодження надлишків озброєння, які були успадковані державою за часів СРСР, зазначив він, додавши, що нещодавно було започатковано і новий проект щодо ліквідації нафтохімічного забруднення на території військових частин Збройних сил України.