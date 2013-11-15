Нафтогаз відновив закупівлю газу в Росії - Газпром

Про це заявив журналістам голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер, передає РІА Новости.

«НАК «Нафтогаз України» припинила відбір газу з підземних сховищ і відновила закупівлю російського газу відповідно до чинного контракту», - сказав він.

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Нагадаємо, 13 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що «Нафтогаз» до кінця поточного року може не здійснювати закупівлі газу у «Газпрому», оскільки на сьогодні потреби в газі істотно скоротилися, зокрема через теплу погоду.

За словами Ставицького, НАК «Нафтогаз України» у першій декаді листопада не проводив закупівлю газу у російського «Газпрому». «У нас повне сховище газу, тому немає зараз потреби збільшувати обсяги закупівлі в Росії», - сказав міністр.

Натомість Газпром звинуватив Україну у несанкціонованому відборі газу зі сховищ.