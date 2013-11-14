Газпром підозрює, що Україна може брати газ зі сховищ

Про це заявив начальник департаменту "Газпрому" Павло Одеров, передає агентство «Прайм».

"Ми бачимо достатньо тривожну динаміку, пов'язану з тим, що відбори природного газу з РФ Україною впали у листопаді, що за фактом означає, що для забезпечення потреб внутрішнього ринку використовується внутрішній видобуток і, видно, ПСГ, що потенційно може негативно відбитися на транзиті російського газу", - сказав Одеров у ході телефонної конференції.

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Він підкреслив, що для забезпечення безперебійного транзиту територією України необхідно задіювати українські ПСГ.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що «Нафтогаз» до кінця поточного року може не здійснювати закупівлі газу у «Газпрому», оскільки на сьогодні потреби в газі істотно скоротилися, зокрема через теплу погоду.

За словами Ставицького, НАК «Нафтогаз України» у першій декаді листопада не проводив закупівлю газу у російського «Газпрому». «У нас повне сховище газу, тому немає зараз потреби збільшувати обсяги закупівлі в Росії», - сказав міністр.

Водночас він заявив, що припинення закупівлі газу Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» у російського монополіста «Газпрому» ніяк не позначиться на транзиті російського газу до Європи територією України.

«Абсолютно ніяк не позначиться. Ми себе абсолютно комфортно почуваємо...», - сказав Ставицький.