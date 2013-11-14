У Газпромі кажуть, що Україна не заплатила $ 1,3 мільярда боргу за газ

Про це повідомив під час телефонної конференції заступник голови російського газового холдингу Андрій Круглов, передає агентство «Прайм».

«Заборгованість становить більш як 1,3 мільярдів доларів, ми не бачимо зі свого боку позитивної динаміки», - сказав він.

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У свою чергу начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності "Газпрому" Павло Одеров відзначив, що заборгованість є за серпень і жовтень, холдинг розглядає і можливість надання нового відстрочення.

Як повідомлялося, раніше сьогодні джерело, близьке до переговорів, повідомило агентству "Прайм", що "Нафтогаз України" визнав своїми 1,4 мільярда кубометрів із поставлених у жовтні 3,2 мільярда кубометрів газу, таким чином, з урахуванням боргу, що залишився, за серпень він має сплатити "Газпрому" близько 1,3 мільярдів доларів.

Напередодні стало відомо, що голови російського "Газпрому" Олексій Міллер і українського "Нафтогазу" Євген Бакулін зустрінуться у четвер, 14 листопада, з наміром "обговорити весь комплекс питань співпраці двох компаній у газовій сфері, включаючи обслуговування кредитних угод з Газпромбанком в обсягу 2 мільярди доларів".

"Нафтогаз" до цих пір не розплатився з "Газпромом" за серпень, через що російський холдинг погрожував перевести його на режим передоплати. Крім того, сторони розходилися з приводу суми, яку "Нафтогаз" має заплатити за жовтень - не було підписано акт здачі-прийомки 3,2 мільярда кубометрів російського газу, поставленого в Україну в жовтні. У "Нафтогазі" наполягають, що значну частину з цього обсягу одержала і має сплатити Ostchem. При цьому з початку листопада "Нафтогаз" припинив закупівлю газу у "Газпрому" і, як заявив у середу глава Міненерго України Едуард Ставицький, розраховує обійтися без нового російського газу до кінця року.

Джерело: http://www.1prime.ru/gas/20131114/770524686.html

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький повідомив, що НАК «Нафтогаз України» продовжує здійснювати платежі російському «Газпрому» за газ, який було придбано в серпні.

«Я вже говорив, що минулого тижня було сплачене більш ніж 20%. Щодня йдуть платежі», - сказав Ставицький.

Нагадаємо, «Нафтогаз» почав виплачувати заборгованість 5 листопада цього року. Станом на 6 листопада обсяг заборгованості «Нафтогазу» перед «Газпромом» становив 792 млн. дол. Ставицький обіцяв збільшити темпи розрахунків, не називаючи при цьому кінцевих термінів погашення заборгованості, що виникла.

Вперше про борг стало відомо 29 жовтня, коли голова правління «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ досі не сплатив 882 млн. доларів за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, відзначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.

Того ж дня, 29 жовтня, прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом з оплатою за газ, що купується в Росії, виникли деякі проблеми, проте всі питання мають вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».

Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року "Нафтогаз України" зобов'язаний щомісячно спрямовувати "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7-го число місяця, що йде за поставкою. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.