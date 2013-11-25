ЗМІ: Україна готова проміняти євроінтеграцію на газову знижку від Росії

Росія пообіцяла Україні відновити переговори щодо перегляду газового контракту 2009 року, заявив учора в ефірі каналу ICTV прем'єр-міністр Микола Азаров. "Ми протягом цього часу переконували РФ піти на перегляд контракту. Зараз така обіцянка за великим рахунком є, і ми сподіваємося, що реалізуємо її в ході переговорів", - сказав він. У Міненерго офіційно ситуацію не коментують, пише КоммерсантЪ-Украина.

Проте джерело "'Ъ" в міністерстві розповіло, що переговори поновилися на тлі відмови України від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. "Зараз наша позиція - це зниження ціни до $ 250-260 за тис. кубометрів і гарантії завантаження газотранспортної системи в обсязі не менше 90 млрд кубометрів на рік", - пояснив співрозмовник видання "Коммерсант". За його словами, Україна також готова створити консорціум з Росією на базі української ГТС.

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У прес-службі "Газпрому" вчора офіційно ці пропозиції не коментували. Однак джерело "'Ъ", знайоме з позицією російської сторони, зазначило, що одного консорціуму для зниження ціни газу сьогодні буде недостатньо. "Один консорціум навряд когось вже зацікавить. Співпраця повинна проходити в більш широкому форматі, пропозиція української сторони має бути пакетною. Мова може йти про консорціум, участь у спільних проектах з видобутку газу і допуск "Газпрому" до кінцевих споживачів палива", - пояснив співрозмовник "Коммерсанта".

Тим часом в агентстві Fitch Ratings в п'ятницю заявили, що вважають малоймовірним зниження ціни газу для України найближчим часом . "Fitch не очікує у короткостроковій перспективі будь-якої підтримки з боку Росії, будь то фінансування або більш низька ціна газу, які допомогли б Україні посилити економічну політику і подолати зовнішні фінансові виклики", - йдеться в повідомленні агентства.