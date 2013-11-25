ЗМІ: Україна готова проміняти євроінтеграцію на газову знижку від Росії
Росія пообіцяла Україні відновити переговори щодо перегляду газового контракту 2009 року
Росія пообіцяла Україні відновити переговори щодо перегляду газового контракту 2009 року, заявив учора в ефірі каналу ICTV прем'єр-міністр Микола Азаров. "Ми протягом цього часу переконували РФ піти на перегляд контракту. Зараз така обіцянка за великим рахунком є, і ми сподіваємося, що реалізуємо її в ході переговорів", - сказав він. У Міненерго офіційно ситуацію не коментують, пише КоммерсантЪ-Украина.
Проте джерело "'Ъ" в міністерстві розповіло, що переговори поновилися на тлі відмови України від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. "Зараз наша позиція - це зниження ціни до $ 250-260 за тис. кубометрів і гарантії завантаження газотранспортної системи в обсязі не менше 90 млрд кубометрів на рік", - пояснив співрозмовник видання "Коммерсант". За його словами, Україна також готова створити консорціум з Росією на базі української ГТС.
На тему: Газпром дав Нафтогазу відстрочку у виплатах боргу в $ 1,3 мільярда - ЗМІ
У прес-службі "Газпрому" вчора офіційно ці пропозиції не коментували. Однак джерело "'Ъ", знайоме з позицією російської сторони, зазначило, що одного консорціуму для зниження ціни газу сьогодні буде недостатньо. "Один консорціум навряд когось вже зацікавить. Співпраця повинна проходити в більш широкому форматі, пропозиція української сторони має бути пакетною. Мова може йти про консорціум, участь у спільних проектах з видобутку газу і допуск "Газпрому" до кінцевих споживачів палива", - пояснив співрозмовник "Коммерсанта".
Тим часом в агентстві Fitch Ratings в п'ятницю заявили, що вважають малоймовірним зниження ціни газу для України найближчим часом . "Fitch не очікує у короткостроковій перспективі будь-якої підтримки з боку Росії, будь то фінансування або більш низька ціна газу, які допомогли б Україні посилити економічну політику і подолати зовнішні фінансові виклики", - йдеться в повідомленні агентства.