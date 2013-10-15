Росія наполягає на виконанні чинного газового контракту з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції за підсумками 10-го засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

«Звичайно, ми обговорювали питання про газ, без цього питання не обходяться жодні переговори. Але, з іншого боку, є тема, яка може обговорюватися, і є конкретні правові реалії, які на даний момент існують», - сказав Медведєв.

Він наголосив, що з Україною діють угоди, що регламентують поставки газу, які мають довгостроковий характер і повинні виконуватися.

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«Питання про те, чи справедливими є ціни, які будуть умови майбутньої співпраці - це набір питань, який може порушуватися. Але до того, як ми досягнемо угоди про майбутні параметри цієї співпраці, все, що встановлене в нинішніх документах, на наш погляд, має виконуватися», - наголосив російський прем'єр і додав, що без цього не можуть будуватися міждержавні відносини.

За його словами, в міжнародному праві прийнято виконувати взяті на себе зобов'язання. «Будь-які коментарі, які ми іноді чуємо, - «якщо так, ми щось виконувати не будемо» - мені здаються емоційними оцінками, а нам потрібно виходити з букви і духу існуючих міжнародних договорів», - наголосив Медведєв.

Довідка УНІАН. Згідно із контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила в першому кварталі 2013 року близько 406 доларів за тисячу кубометрів і була найвищою в Європі.

10 жовтня в інтерв'ю РІА «Новости» і телеканалу «Росія 24» прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна в найближчі кілька років може повністю відмовитися від імпорту газу з Росії, якщо чинний газовий контракт не буде переглянуто.

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Він також заявив, що Україна готова доводити абсурдність діючого газового контракту між НАК «Нафтогаз України» і російським монополістом компанією «Газпром» у разі, якщо російський газовий холдинг подасть на Київ до суду за невиконання договору. Причиною звернення «Газпрому» в арбітраж може стати те, що Україна скорочує обсяг закупівлі газу, порушуючи тим самим умови контракту.