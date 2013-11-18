Газпром дав Нафтогазу відстрочку у виплатах боргу в $ 1,3 мільярда - ЗМІ

НАК "Нафтогаз" і "Газпром" домовилися про певну відстрочку у сплаті Україною боргу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Коммерсант-Україна" з посиланням на джерело в українському Міненерго.

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"До кінця року" Нафтогаз "не буде більше закачувати газ в українські ПСГ за свій рахунок, це головний позитивний підсумок переговорів для нас, - повідомило джерело. - Закупівлі з труби будуть продовжуватися в обсязі 100-110 млн кубометрів на добу при нинішній погоді (до 3,3 млрд кубометрів на місяць. - ред.). Крім того, ми домовилися про певну відстрочку з боку "Газпрому" у ​​сплаті боргу в розмірі $ 1,3 млрд ".

Джерело в "Газпромі" підтвердило, що переговори про відстрочку велися, але документи не підписані. Умови можливої ​​відстрочки невідомі, раніше в "Газпромі" заявляли, що на платіж за серпень нараховується 6% річних.

Минулого тижня "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" за підсумками минулих у Москві переговорів підписали акт здачі-приймання газу за жовтень, що став предметом конфлікту в останній тиждень.

"Нафтогаз" намагався переконати "Газпром" в тому, що більша частина з поставлених у жовтні в Україну 3,2 млрд кубометрів палива належить Ostchem. Проте "Нафтогаз" визнав купівлю 1,4 млрд кубометрів газу в жовтні, а його загальний борг перед "Газпромом" зріс до $ 1,3 млрд.