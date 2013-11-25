Держстат: Заборгованість з зарплати в Україні скоротилася до 989 мільйонів гривень

14:46, 25 листопада 2013
Суспільство
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Заборгованість із заробітної плати в Україні в жовтні скоротилася на 3,5% і на 1 листопада становила 989 млн. грн

гривна кошелек / Фото: Зеркало недели

Заборгованість із заробітної плати в Україні в жовтні скоротилася на 3,5% і на 1 листопада становила 989 млн. грн, повідомляє Державна служба статистики України.

При цьому, згідно з повідомленням, з початку цього року заборгованість із зарплати зросла на 10,7%.

При цьому 57,9% від загальної суми боргу сформовано на економічно активних підприємствах. Заборгованість підприємств-банкротів становить 37,6% від загальної суми боргу.

Найбільший обсяг заборгованості – 479,4 млн. грн – сформувався на промислових підприємствах.

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У регіональному розрізі в жовтні заборгованість із зарплати найбільше скоротилася в Києві (на 21,6%) і збільшилася в Рівненській області (на 33,5%).

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості з виплати заробітної плати в Україні у вересні після незначного зниження в квітні-серпні зріс на 4,1% і на 1 жовтня становив 1,02 млрд грн.

Президент України Віктор Янукович вимагає від підприємців до кінця року погасити борги із заробітної плати. Прем'єр-міністр Микола Азаров назвав неприпустимою можливість зростання заборгованості із зарплат на українських підприємствах всіх форм власності та закликав місцеві влади жорстко контролювати факти виникнення такої заборгованості.

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