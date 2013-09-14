Азаров заперечує заборгованість в 1 мільярд з виплат українцям
12:33, 14 вересня 2013Суспільство
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що інформація, котра з'явилася в ЗМІ, про заборгованість бюджетникам і пенсіонерам в 1 млрд грн, не відповідає дійсності.
Азаров каже, що всі виплати надходять вчасно
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр сказав у ефірі телеканалу «Інтер».
«Перед бюджетниками, пенсіонерами заборгованості ніякої немає», - стверджує Азаров.
Він відзначив, що питання соціальних виплат контролюють особисто Президент і прем'єр-міністр.
На тему: Українцям масово затримують виплати - ЗМІ
При цьому глава уряду визнав, що є заборгованість перед шляховиками в сумі 800 млн. грн.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на ЗМІ, в Україні масово затримують виплату декретних і лікарняних. Схожа ситуація у тих, хто одержує допомогу із безробіття у Фонді зайнятості: їм платять тільки за липень, хоча мають вже за серпень.
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