Азаров заперечує заборгованість в 1 мільярд з виплат українцям

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем'єр сказав у ефірі телеканалу «Інтер».

«Перед бюджетниками, пенсіонерами заборгованості ніякої немає», - стверджує Азаров.

Він відзначив, що питання соціальних виплат контролюють особисто Президент і прем'єр-міністр.

На тему: Українцям масово затримують виплати - ЗМІ

При цьому глава уряду визнав, що є заборгованість перед шляховиками в сумі 800 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на ЗМІ, в Україні масово затримують виплату декретних і лікарняних. Схожа ситуація у тих, хто одержує допомогу із безробіття у Фонді зайнятості: їм платять тільки за липень, хоча мають вже за серпень.