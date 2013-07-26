Заборгованість із зарплати в Україні впала нижче мільярда гривень

При цьому заборгованість економічно активних підприємств становить 53,9% від загального обсягу боргів. Заборгованість підприємств-банкротів - 40,9%.

У галузевому розрізі найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в промисловості – 462,7 млн грн і у сфері транспорту, поштовій та кур'єрській діяльності – 226,7 млн грн. Найменший – у сфері мистецтва та спорту – 516 тис. грн.

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості зафіксовано в Донецькій області – 158,9 млн грн, Київській області – 149,7 млн грн. Найменший – у Чернівецькій області – 145 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в травні скоротився порівняно з квітнем на 12 млн грн (2%) і на 1 червня становив 1,044 млрд грн.