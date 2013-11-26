Спростування: Ректорат КНЕУ заявляє, що не відпускав студентів з лекцій на Євромайдан
21:10, 26 листопада 2013Політика
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Ректорат Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана повідомляє, що не приймав офіційного рішення про звільнення студентів з навчальних занять (лекцій та семінарів) для їх участі в будь-яких громадських акціях, у тому числі Євромайдані.
Про це УНІАН повідомив директор Центру суспільних зв’язків КНЕУ Ю.В.Учиненко.
Також УНІАН передано лист від голови студентської академічної ради О.Криворучко, голови профкому студентів та аспірантів О.А.Чабанюк, в якому зазначається, що студентство університету не отримувало від ректорату жодного дозволу на звільнення з лекцій та семінарів для участі у громадських акціях. Вільний від навчання час студенти можуть використовувати на свій розсуд, зазначається у листі.
Раніше УНІАН повідомляв з посиланням на сторінку у Фейсбук “Спільнобачення”, що ректорат КНЕУ офіційно відпустив своїх студентів з лекцій та семінарів для їх участі в Євромайдані.
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