Спростування: Ректорат КНЕУ заявляє, що не відпускав студентів з лекцій на Євромайдан

Про це УНІАН повідомив директор Центру суспільних зв’язків КНЕУ Ю.В.Учиненко.

Також УНІАН передано лист від голови студентської академічної ради О.Криворучко, голови профкому студентів та аспірантів О.А.Чабанюк, в якому зазначається, що студентство університету не отримувало від ректорату жодного дозволу на звільнення з лекцій та семінарів для участі у громадських акціях. Вільний від навчання час студенти можуть використовувати на свій розсуд, зазначається у листі.

Раніше УНІАН повідомляв з посиланням на сторінку у Фейсбук “Спільнобачення”, що ректорат КНЕУ офіційно відпустив своїх студентів з лекцій та семінарів для їх участі в Євромайдані.