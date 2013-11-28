У США чоловік стріляв у поліцейських та захопив у заручники дві особи

Поліція заарештувала чоловіка, який протягом дев'яти годин утримував в заручниках двох людей і поранив двох поліцейських в місті Інглвуд американського штату Каліфорнія, повідомляє в четвер сайт місцевого телеканалу KTLA з посиланням на правоохоронні органи, передає РІА Новости.

Як повідомив представник місцевої поліції, заарештованому 45 років і він раніше був судимий.

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У середу ввечері поліцейські приїхали на виклик з приводу сімейної сварки. Невідомий чоловік, який перебував у будинку, відкрив по них стрілянину, а потім забарикадувався в приміщенні і взяв у заручники двох осіб - свою подругу та її неповнолітню доньку.

За даними телеканалу, два співробітника поліції при спробі знешкодити чоловіка отриманні поранення, один з них залишається в лікарні. В результаті інциденту заручники не постраждали. Подробиці події уточнюються.