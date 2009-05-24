Армія США стрілятиме екологічно чистими кулями

У серпні 2009 року армія США має намір почати постачання до військ партії з 20 мільйонів 5,56-міліметрових патронів M855A1 для стрілецької зброї, повідомляє The Army Times. На відміну від стандартних боєприпасів M855, які застосовуються в автоматичних карабінах M4, їх кулі виготовлені з вісмуту, який завдає меншої екологічної шкоди, ніж свинець.

Вісмутові боєприпаси, на думку американських військових, не тільки менш шкідливі для довкілля, а й ефективніші, ніж свинцеві кулі. Особливо в тих випадках, коли йдеться про добре захищені цілі.

Проте, як зазначив в інтерв`ю представник Національної асоціації оборонної промисловості (The National Defense Industry Association) Джеф Вудс, назвати їх цілковито нешкідливими все ж таки не можна. Але створення таких боєприпасів - це значний крок уперед, який дозволить значно знизити викид свинцю в навколишнє середовище.

Програма розробки боєприпасів для стрілецької зброї, які б не містили свинцю і, таким чином, завдавали меншої екологічної шкоди, була розпочата в США наприкінці 1990 років. Перша спроба створення "зеленої" кулі з вольфраму не мала успіхом, оскільки цей метал загрожував екології не менше, ніж свинець. Виробництво таких боєприпасів, за словами американських військових, сьогодні є однією з головних цілей структур, що працюють над новими видами оборонної продукції.

Лента.ру