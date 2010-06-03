Ізраїльтянина понад 3 місяці тримали в заручниках під Києвом

У Київській області зловмисники, вимагаючи від пенсіонера підписати договір купівлі-продажу його однокімнатної квартири, утримували чоловіка у заручниках понад три місяці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, 23 лютого двоє чоловіків віком 30-35 років силоміць затягли 63-річного чоловіка (за паспортом громадянина Ізраїлю) в автомобіль, забрали ключі від квартири, де згодом вилучили паспорт і документи, у яких засвідчується право власності на житло.

Зловмисники деякий час возили заручника населеними пунктами Київщини, Полтавської і Дніпропетровської області нібито у пошуках будинку взамін на квартиру і вимагали підписати договір купівлі-продажу. 26 березня договір було підписано у нотаріуса у Броварах. Після цього у Переяслав-Хмельницькому пенсіонера утримували на горищі будинку близько 1,5 місяці.

За словами начальника київського обласного главку міліції Костянтина САПКА, звільнили чоловіка працівники карного розшуку завдяки отриманій оперативній інформації.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Один із зловмисників затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, другий - у розшуку.