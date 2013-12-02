Україна в листопаді збільшила імпорт газу через Польщу у 6 разів

Про це свідчать оперативні дані операторів газотранспортних мереж польської Gaz System і угорської FGSZ Ltd, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

У листопаді поставки газу через Польщу порівняно з листопадом минулого року збільшилися у 3,5 разу.

Середньодобові поставки через польську газотранспортну систему минулого місяця становили близько 3 млн кубометрів, а через угорську - 4,5 млн кубометрів.

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З листопада 2012 року, коли Україна почала поставки через Польщу, було імпортовано майже 900 млн кубометрів газу, а з Угорщини (з червня 2013 року) - понад 1 млрд кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Словаччина і Україна підпишуть угоду про реверсивні поставки газу Україні обсягом понад 10 мільярдів кубічних метрів цього тижня.

Україна з листопада 2012 року, у зв'язку із завищеною ціною на російський газ, почала купувати його в країнах Євросоюзу. На сьогодні реверсивні поставки йдуть через Польщу, Угорщину, ведуться переговори з даного питання з Румунією. «Газпром» звинуватив Україну в «непрозорості реверсу» газу з Європи. Київ вважає претензії безпідставними.

На сьогодні поставками газу в Україну займаються енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини і Польщі), компанія Сергія Курченка ВЄТЕК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (через територію РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі, РФ).