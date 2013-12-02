У РФ не хочуть "просто так рятувати Україну" дешевим газом і кредитом

"В Україні зараз важка ситуація, і там зараз потрібно займатися розвитком виробництва, їм потрібен недорогий ресурс, щоб запустити підприємства і продати вироблену продукцію. Думаю, що ніхто, крім Росії, не зможе так швидко надати Україні потрібні ресурси і в такому обсязі", - зазначив Шувалов в інтерв'ю Bloomberg. На його думку, наприклад, домовленість по газу відразу б вирішила величезну проблему для України.

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"Ми також можемо надати позику. Але просто так допомагати без будь-яких зобов'язань з їхнього боку - не будемо. Ми не можемо просто так рятувати Україну: вони повинні прийти до нас з якоюсь конкретною і аргументованою повісткою", - вважає перший віце -прем'єр, повідомляє РІА Новости.

"Звичайно, Україна розуміє, що, підписавши зобов'язання щодо Митного союзу, може отримати іншу ціну на газ, інші умови за зобов'язаннями і митами", - додав Шувалов. "Ми зараз з Вірменією домовляємося відкрито і прозоро по нашим відносинам, і всі розуміють, що ми Вірменії даємо відповідну ціну на газ, тому що вони підписують з нами весь пакет угод щодо Митного союзу", - зазначив перший віце-прем'єр.

Однак приєднання України до Митного союзу можливо в майбутньому не відразу, зазначив Шувалов. "З точки зору технологій і готовності України утворити з нами на даний момент єдину митну територію, говорити про це зараз передчасно", - вважає він.