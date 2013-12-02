Україна в листопаді скоротила імпорт газу з Угорщини майже вдвічі

Згідно з інформацією угорського оператора, середньодобові поставки газу в листопаді скоротилися порівняно з жовтнем удвічі - 4,5 млн. куб. м.

З початку року поставки природного газу до України з території Угорщини становили 1,034 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дасть змогу Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Едуарда Ставицького, Словаччина і Україна підпишуть угоду про реверсні поставки газу Україні обсягом понад 10 мільярдів кубічних метрів цього тижня.

Україна з листопада 2012 року, у зв'язку із завищеною ціною на російський газ, почала купувати його в країнах Євросоюзу. На сьогодні реверсні поставки йдуть через Польщу, Угорщину, ведуться переговори з цього питання з Румунією. «Газпром» звинуватив Україну в «непрозорості реверсу» газу з Європи. Київ вважає претензії безпідставними.

На сьогодні поставками газу до України займаються енергетичний холдинг Ріната Ахметова ДТЕК (з території Угорщини і Польщі), компанія Сергія Курченка ВЕТЭК (також з території Угорщини), компанія Дмитра Фірташа Ostchem (через територію РФ), а також державна НАК «Нафтогаз України» (з Польщі, РФ).