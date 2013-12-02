Міліція відкрила 11 проваджень та затримала 9 активістів під час вчорашніх подій

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві, зокрема, за фактом захоплення будівлі КМДА відкрито 5 кримінальних проваджень.

За фактом захоплення Будинку профспілок відкрито два кримінальних провадження.

Що стосується сутичок біля Адміністрації Президента на вулиці Банковій, то відкрито 4 кримінальні провадження.

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Також у ВЗГ зазначили, що на стаціонарному лікування перебувають понад 90 правоохоронців, які під час сутичок зазнали тілесних ушкоджень середнього та тяжкого ступеню тяжкості.

Водночас в столичному главку запевнили, що за всіма зверненнями за фактами побиття громадян працівниками міліції, в тому числі журналістів, проводяться перевірки.

Як повідомлялося у Києві другий тиждень проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

1 грудня активісти Євромайдану зайшли у Будинок профспілок і будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають досі.

У свою чергу близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводили себе досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукують гасла українською, а розмовляють між собою російською мовою.

Пізніше МВС України повідомило, що до правопорушень біля Адміністрації Президента України причетні понад 300 радикально налаштованих членів організації «Братство», які діяли під наглядом Дмитра Корчинського.