Банки готують додаткове завезення валюти в країну - ЗМІ

Наступ епохи великих потрясінь не пройшов безболісно для української економіки. Вже вчора вона дала першу реакцію на політичні події.

Головною проблемою понеділка стала валютна. Як тільки банки відкрили свої відділення після маніфестацій, туди відразу хлинули українці, які хотіли придбати іноземну валюту, повідомляють Вести.

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«Дійсно попит на долари і євро виріс, і їх не завжди вистачало всім, оскільки далеко не всі фінустанови встигли після п'ятниці підкріпити каси. Хоча й сильного ажіотажу теж не спостерігалося», - розповів заступник голови правління Фінростбанка Василь Невмержицький.

Але фінансисти вже почали шукати вихід із ситуації - збільшувати постачання готівкової американської валюти в країну.

«Завтра в Україну буде доставлена ​​нова партія валюти. У населення не повинно бути паніки, долара і євро вистачить на всіх», - запевнив нас заступник голови правління банку «Фінанси і кредит» Ігор Львов.

За його словами, нова порція готівкового долара буде доставлена ​​в аеропорт «Бориспіль» сьогодні до обіду.

Не виправдалися депозитні побоювання фінансистів. Неофіційно вони визнавали, що вкладники далеко не завжди погоджувалися продовжувати вклади, термін яких закінчується 2 грудня. Але запевняли - українці не почали достроково вимагати свої депозити.

У разі виникнення паніки, експерти допускають введення Нацбанком мораторію на дострокове зняття вкладів фізосіб. Але сподіваються, що це не буде зроблено завчасно.

«Це потрібно зробити не занадто рано: щоб не спровокувати ажіотаж, якого могло б і не бути. Але й не надто пізно: коли банки опиняться на межі краху», - зазначив президент Центру антикризових досліджень Ярослав Жалило. У найближчі дні від НБУ не чекають радикальних рішень. «Думаю, час мораторію ще не настав», - запевнив Дмитро Гриджук.

Нацбанк вчора спростував новину про секретну постанову НБУ № 6565, якою нібито обмежується рух коштів по рахунках, внутрішніх і зовнішніх розрахунках, а також валютообмінні операції. Чиновники намагалися заспокоїти населення.

«Нацбанк готовий збільшити свою участь на всіх сегментах грошово-кредитного ринку для забезпечення рівноваги. Закликаю всіх бути впевненими в банківській системі і збереженні заощаджень», - заявив голова НБУ Ігор Соркін.

Того ж дня центробанк вийшов з продажем американської валюти на безготівковий ринок - по 8,15 грн / $, і фінансисти відразу заговорили про зниження готівкових курсів.

«Думаю, що з рівнем міжбанку в 8,2415 грн / $ і продажах НБУ по 8,15 грн / $ готівковий курс може вийти до позначок 8,2-8,22 грн / $», - спрогнозував заступник голови правління Фінростбанка Василь Невмержицький .