Протести українців майже не позначилися на фінансовій системі

Акції протесту, що спалахнули з новою силою на минулих вихідних у Києві, не привели до різких потрясінь на фінансових ринках. Долар, який дорожчав всю осінь, вчора досяг чергового річного максимуму. Спреди угод на міжбанку розширилися з 0,4 коп. у п'ятницю до 1,5 коп.

Долар торгувався в межах 8,23-8,245 грн. За вересень-листопад долар підвищився в ціні на 11,1-11,2 коп., повідомляє Комерсант-Україна.

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"Основні макроекономічні показники свідчать про можливість девальвації. Намітилася безвихідь у відносинах України з основними фінансово-економічними центрами і донорами - насамперед з Євросоюзом, Росією і МВФ - не дозволяє очікувати нічого доброго для гривні в найближчі шість місяців", - пояснив аналітик Укрсоцбанку Тантелі Ратувухері.

Попит на валюту збільшився. "Поки не відчувається особливого ажіотажу на валютному і грошовому ринках, хоча обсяг операцій на міжбанку вказує на наростаючу нервозність", - зазначив Тантелі Ратувухері. Поки що немає підстав для радикальних заходів, як в 2004 і 2008 роках, наприклад, щодо обмеження зняття готівки або дострокового повернення депозитів. "НБУ змушений буде розглядати введення заходів при затягуванні політичної кризи і загостренні ситуації, а також у разі появи ризиків для всієї банківської системи. Водночас у регулятора є можливість забезпечити попит гривневою ліквідністю, не вдаючись до жорстких адміністративних заходів", - сказав експерт.

Глава Національного банку Ігор Соркін заявив: "Банки неодноразово доводили свою можливість працювати в будь-яких умовах. При необхідності Нацбанк готовий збільшити свою участь у всіх сегментах грошово-кредитного ринку для рівноваги і нівелювання усіх ризиків". Вчора НБУ продавав долар по 8,1502 грн, задовольняючи 17-19% від обсягу заявок учасників, розповів один з дилерів. У листопаді НБУ продавав долар по 8,149 грн, погашаючи чверть заявок.