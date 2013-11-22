РФ може надати фінансову допомогу за відмову від асоціації з ЄС - експерти

Росія надасть фінансову допомогу Україні в результаті припинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС, але умови її надання можуть бути неприйнятними для України, вважають провідні економісти.

«Угода про асоціацію України з ЄС найближчим часом підписано не буде... Будемо сподіватися, що незабаром з'явиться інформація про преференції або кредити від Росії», - написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман. Експерт рекомендує простим українцям на всякий випадок готуватися до важкого 2014 року. «Втім, аналогічний рецепт був би прописаний і в разі підписання угоди», - додав Найман.

Директор аналітичного департаменту консалтингової компанії «Альпарі» Олександр Разуваєв позитивно оцінює зупинку підготовки до підписання угоди з ЄС і вважає, що питання залишиться «підвішеним» до президентських виборів 2015 року. «Українська економіка експортна, і тепер Україна збереже обидва ключові ринки - і Росію, і ЄС. Ситуація з державними фінансами і валютним курсом як і раніше викликає у нас занепокоєння. Проте, ймовірно, українські фінанси отримають допомогу з боку Росії. Розмір такої допомоги ми, ймовірно, дізнаємося найближчим часом»,- сказав у коментарі УНІАН експерт.

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Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко не поділяє оптимізму з приводу простоти отримання кредитів від Росії. «Схема Росії - допомогу в обмін на активи. Росія і російський бізнес проявляють серйозний інтерес до енергетичного сектору України, там частка держвласності все ще велика. Потенційно можуть представляти інтерес інфраструктурні проекти, порти і все, що пов'язано з ними, суднобудування, авіабудування, металургійна галузь, банківський сектор»,- прокоментував експерт.

Голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський погодився з колегою, що отримання кредитів Росії буде можливо в обмін на українські активи. «Буде захід російського капіталу в українські підприємства, поділ угіддями. Бізнес «живе» мовчки, але коли починалися «сирні» і «молочні» війни, то надходили пропозиції увійти до капіталу», - сказав експерт.

Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер також зазначив, що відмова від підписання угоди призведе до подорожчання кредитів. За його словами, залучення кредитів у Росії і Китаю крім економічних буде припускати політичні та неформальні умови. «Якщо ви оцінюєте вартість кредитів, то чому ви не оцінюєте вартість умов, які можуть бути дорожчими, ніж сам кредит?»- сказав експерт. Він також зазначив, що питання не в рішенні уряду, а в стилі поведінки. «Мене не дивує відмова, мене дивувало рух у бік ЄС, але сам пірует можна було робити інакше, він може викликати непередбачену реакцію. І це може теж дорого коштувати, я не здивуюся, якщо свопи ( премія за ризик, що формує ставку прибутковості єврооблігацій і таким чином підвищує вартість позик - УНІАН) знову зростуть»,- додав Пасхавер.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яке планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада. Як пізніше повідомив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко, переговори про асоціацію будуть припинені до тих пір, поки не вирішиться питання про надання з боку Європейського Союзу компенсацій втрат України, які можуть відбутися від зниження торгівлі з РФ і країнами СНД в разі підписання Україною документа .

Представники МВФ, Світового банку та провідні вітчизняні експерти не прогнозують швидкого ефекту для економіки України в результаті підписання Угоди про асоціацію з ЄС, норії цьому закликають підписати угоду, оскільки це «історична можливість для поліпшення показників ведення бізнесу, яку потрібно використовувати».

Водночас, промисловці та підприємці України пропонують уряду розробити стратегію адаптації промислових галузей до умов роботи з ЄС та мінімізації негативних наслідків ускладнення співпраці з Митним союзом, оскільки, згідно неодноразовим заявам російських властей, у разі підписання угоди країнам Митного союзу доведеться прийняти захисні заходи.

За словами глави українського уряду Миколи Азарова, для адаптації українських технічних регламентів до вимог Євросоюзу Україні протягом 10 років буде потрібно до 165 млрд євро. Як заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов за підсумками зустрічі з європейським комісаром Янушем Левандовські, Україна готується до імплементації угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і розраховує на підтримку ЄС у цьому процесі.