Середня ціна імпортного газу для України в листопаді знизилася на 4%

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку та торгівлі, опублікованому на офіційному сайті.

«Мінекономрозвитку надає інформацію про фактичну ціну реалізації для газу природного за листопад 2013 року, яка становить 395 дол. США за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

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Середня ціна газу, який Україна імпортувала в жовтні 2013 року (середня митна вартість імпортного природного газу), збільшилася на 1% порівняно з вереснем - до 411,22 дол. за тис. куб. м

Як повідомляв УНІАН, середньорічна ціна на російський газ, закладена в державному бюджеті на 2013 рік, становить 421 дол. за тисячу кубометрів.

За словами міністра енергетики Едуарда Ставицького, в 2014 році середня ціна на імпортний газ, закладена до державного бюджету, буде на 10-15% нижча, ніж у 2013 році. Проте на даний момент, як зазначив міністр, питання з ціною на газ залишається відкритим через незавершені переговорні процеси з російським газовим монополістом компанією «Газпром».

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України прогнозує ціну на російський природний газ у 4-му кварталі 2013 року для НАК «Нафтогаз України» в межах 410 доларів за тисячу кубометрів.