Україна отримала проект про постачання газу зі Словаччини – Ставицький

Україна одержала проект угоди зі словацьким оператором «Eustream» про можливість прокачування газу територією Словаччини до України і має намір довести обсяг прокачування до 10 млрд кубометрів палива на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«Минулого тижня до нас прийшов договір, який буде підписано незабаром. Це договір від словацького оператора «Eustream», він дає дозвіл на прокачування газу через територію Словаччини», - сказав Ставицький.

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За словами міністра, до вересня 2014 року обсяг поставок природного газу через територію Словаччини можливо буде довести до 10 млрд кубометрів на рік за умови проведення певних модернізаційних робіт на ділянках системи транспортування палива.

При цьому міністр відзначив, що словацька сторона вже підписала договір. «Так, підписала», - сказав Ставицький, відповідаючи на уточнююче питання УНІАН. «Він (договір - УНІАН) вже прийшов від Словаччини – тобто, тепер справа за нами», - сказав міністр.