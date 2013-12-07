У МВФ розповіли, від чого залежатиме розмір кредиту для України

Розмір кредиту, який може надати Україні МВФ, залежатиме від реформ, що проводяться в країні. Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше.

"До узгодження конкретної суми має бути досягнуто домовленості про політику, яка б усувала диспропорції і стимулювала зростання, становлячи основу для програми фінансування, яка може знадобитися", - сказав Ваше.

За його словами, МВФ чекає від української влади підвищення гнучкості обмінного курсу у поєднанні з політикою зі зміцнення фінансового сектору і скороченню втрат в енергетичному секторі.

"Це, зокрема, допомагало б згладжувати зовнішні шоки, які виникають через нестабільність експортних цін і зовнішнього попиту на українську продукцію, а також підвищити золотовалютні резерви країни і зберегти конкурентоспроможність внутрішніх виробників. У середньостроковій перспективі, ми вважаємо, таргетування інфляції є належною основою грошово-кредитної політики для України, і підготовка до його введення має бути прискорено", - заявив Ваше.

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Крім того, уже відомий список рекомендацій МВФ він доповнив ще однією - "всеосяжні структурні реформи для поліпшення бізнес-клімату й стимулювання зростання економіки".

Разом з тим, про розмір кредитної лінії, яку Міжнародний валютний фонд міг би відкрити Україні, говорити поки що передчасно.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає 4 млрд дол., які Міжнародний валютний фонд пропонує Україні як кредит замість очікуваних 15 млрд дол., подачкою.