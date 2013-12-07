МВФ рекомендує Україні поступово підвищувати тарифи на газ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не наполягає на одномоментному збільшенні тарифів на газ для населення на 40%, а рекомендує підвищувати їх до економічно обґрунтованого рівня поступово, у декілька етапів упродовж декількох років. Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше.

"Звичайно ж, ми не вважаємо, що рівня тарифів, які повністю покривають собівартість, можна досягти за один день з урахуванням того, який шлях ще належить для цього пройти. Ми рекомендуємо, аби тарифи підвищувалися поступово і рішуче у декілька етапів упродовж декількох наступних років до економічно обґрунтованого рівня, що покриває собівартість закупівель газу", - сказав Ваше.

Він також підтвердив позицію Фонду, що "нинішні, украй низькі тарифи газо- і теплопостачання для населення, не можуть більше підтримуватися".

За словами Ваше, МВФ також рекомендує компенсувати найменш забезпеченим верствам населення втрати від такого підвищення шляхом посилення адресної соціальної допомоги.

"Дуже важливо відзначити, що одночасно ми рекомендуємо посилити адресну соціальну допомогу найменш забезпеченим 40% домашніх господарств за рахунок розширення існуючих програм, що ґрунтуються на оцінці рівня доходів", - відзначив він.

Крім того, представник МВФ відзначив, що для зниження витрат і забезпечення стійкості енергетичного сектору необхідно підвищувати енергоефективність і збільшувати видобуток енергоносіїв всередині країни.

«Така політика є необхідною умовою не тільки для того, аби знизити квазіфіскальні втрати і бюджетні субсидії, але й для того, аби "приборкати" дефіцит рахунку поточних операцій, вивільнити кошти для інвестування у внутрішній видобуток. При цьому ключове середньострокове завдання влади це досягнення енергетичної незалежності», - відзначив Ваше.

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Як повідомляв УНІАН, Україна готова продовжити переговори з Міжнародним валютним фондом після пом'якшення умов надання кредиту.

Рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду - планує у середині грудня обговорити питання відновлення співпраці з Україною, зокрема в частині можливого надання фінансування за програмою stand-by в обсягу близько 15 млрд дол.

З 17 по 28 жовтня в Україні працювала технічна місія МВФ, метою якої було проведення пост-моніторингу і консультації з владою з приводу оцінки нинішньої економічної ситуації в Україні. За підсумками роботи місії Фонд вийшов із заявою про те, що технічні консультації з урядом України з питання подальшої співпраці буде продовжено.

21 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров проинформировал, что получил письмо от МВФ, в котором очерчены условия для дальнейшего сотрудничества. «Условия: повышение тарифов на газ и отопление для населения примерно на 40%; обязательства замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне; существенное сокращение расходов на бюджетные цели, снижение субсидий в энергетике; постепенное свертывание освобождение от НДС для сельского хозяйства и других отраслей и другие условия», - процитировал Азаров письмо от МВФ.

В интервью журналистам украинских телеканалов Президент Украины Виктор Янукович отметил, что требования Международного валютного фонда о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения неприемлемы.

Напомним, возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.