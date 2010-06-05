Україні важливий не розмір кредиту МВФ, а сам факт

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА вважає, що на даному етапі для України важлива не стільки сума кредиту, який зможе надати їй Міжнародний валютний фонд, скільки сам факт продовження співпраці з фондом.

Про це вона заявила в коментарі УНІАН.

«Моє глибоке переконання, що Україна зараз має потребу не стільки в грошах МВФ, це вторинна мета. Найголовніше – це позитивний сигнал про те, що співпраця продовжиться», – сказала І.АКІМОВА.

При цьому вона зазначила, що підсумки першого кварталу цього року продемонстрували, що уряд в змозі вирішувати питання за внутрішніми боргами, і серйозних проблем з відшкодуванням зовнішніх боргів не буде.

«За оцінкою представників МВФ, підозри, що Україна може оголосити дефолт за зовнішніми зобов`язаннями, не виникало навіть в найскладніший період 2008 і 2009 років», – наголосила І.АКІМОВА.

Крім того, вона позитивно оцінила факт приїзду до України наступного тижня заступника директора Європейського департаменту МВФ Пола ТОМСЕНА і керівника місії МВФ по Україні Таноса АРВАНІТІСА для обговорення питання про подальшу співпрацю.

«Сам факт приїзду представників МВФ до України говорить про те, що МВФ зацікавлений у продовженні співпраці. З одного боку, фонд розглядає Україну як важливу країну, а з іншого – як країну, яка може задовольнити вимоги МВФ. Якби не було впевненості в позитивному русі на шляху співпраці, думаю, ніхто б не приїжджав», – зазначила І.АКІМОВА.

Вона висловила переконання, що в переговорах з МВФ вдасться знайти компроміс, і не виключила, що співпраця може поновитися вже влітку.

«Переговори – це завжди пошук взаємних компромісів. І природно, що вимоги висуваються і з одного, і з іншого боку. І оскільки зараз наша позиція полягає в тому, щоб знайти підтримку МВФ, ці вимоги в першу чергу висуваються з боку МВФ. Але це не означає, що один із партнерів чекає автоматичного задоволення абсолютно всіх вимог чи їх поглиблення. Питання переговорів означає пошук консенсусу. Так, будуть питання, пов`язані з бюджетом. Такі питання порушуються і в роботі МВФ з іншими країнами. Стоятимуть питання, пов`язані з витратними сферами бюджету – Пенсійним фондом і НАК «Нафтогаз України». Але я впевнена, що компроміс можна буде знайти», – сказала І.АКІМОВА.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня представники Міжнародного валютного фонду зустрінуться з керівництвом України для обговорення подальшої співпраці.

Довідка УНІАН. Уряд України веде переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, що передбачає виділення кредиту в розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 роки.