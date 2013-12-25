Кабмін пропонує знизити граничну ціну на газ для держустанов на третину

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Щодо граничного рівня ціни на природний газ для установ і організацій, які фінансуються з державного бюджету, то з початку року пропонується знизити її (ціну - УНІАН) більш ніж на 1000 грн, або майже на третину», - сказав Азаров.

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При цьому він зазначив, що гранична ціна на паливо для промислових споживачів також буде знижена, але поступово і упродовж року, оскільки, за словами Азарова, більша частина газу, який буде спожито наступного року, вже куплена за ціною 2013 року – в середньому, близько 400 дол. за тисячу кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів з 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).

Водночас глава уряду Микола Азаров наголошував, що Україна не змінюватиме свою політику, направлену на зменшення споживання імпортного газу і підвищення своєї енергоефективності, у зв'язку із зниженням Росією ціни на блакитне паливо.

Пізніше віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко не виключив зниження тарифів на житлово-комунальні послуги унаслідок зниження ціни російського газу з 1 січня 2014 року.