Кабмін пропонує знизити граничну ціну на газ для держустанов на третину
Кабінет міністрів України має намір на третину знизити граничну ціну на газ для державних установ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив, відкриваючи засідання уряду, прем'єр-міністр України Микола Азаров.
«Щодо граничного рівня ціни на природний газ для установ і організацій, які фінансуються з державного бюджету, то з початку року пропонується знизити її (ціну - УНІАН) більш ніж на 1000 грн, або майже на третину», - сказав Азаров.
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При цьому він зазначив, що гранична ціна на паливо для промислових споживачів також буде знижена, але поступово і упродовж року, оскільки, за словами Азарова, більша частина газу, який буде спожито наступного року, вже куплена за ціною 2013 року – в середньому, близько 400 дол. за тисячу кубометрів.
Як повідомляв УНІАН, 17 грудня під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії була досягнута домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів з 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).
Водночас глава уряду Микола Азаров наголошував, що Україна не змінюватиме свою політику, направлену на зменшення споживання імпортного газу і підвищення своєї енергоефективності, у зв'язку із зниженням Росією ціни на блакитне паливо.
Пізніше віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко не виключив зниження тарифів на житлово-комунальні послуги унаслідок зниження ціни російського газу з 1 січня 2014 року.