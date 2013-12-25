Азаров запевнив, що російський кредит не "проїдять"

10:30, 25 грудня 2013
Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров наполягає на тому, що кошти, отримані у результаті розміщення євробондів, мають бути використані максимально ефективно.

Кошти від розміщення євробондів мають бути використані максимально ефективно, заявив Азаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Російська Федерація надала Україні фінансову підтримку у критичній для нас економічній ситуації. Одночасно потрібно розуміти, що цей кредит на дуже вигідних умовах. Але все одно це кошти, які доведеться віддавати. Тому використовувати цей фінансовий ресурс ми маємо з максимальною ефективністю. Не може бути й мови, щоб залатати кредитними коштами поточні проблеми і проїсти цей ресурс. В першу чергу кредит піде на модернізацію нашої економіки», - сказав Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 24 грудня, Україна одержала перший транш у розмірі 3 млрд дол. у рамках кредиту, наданого Росією, на суму 15 млрд дол.

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, перший транш у розмірі трьох мільярдів доларів, який одержить Київ від купівлі РФ українських євробондів, уряд направить на соціальні виплати.

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