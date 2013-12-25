Азаров запевнив, що російський кредит не "проїдять"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

«Російська Федерація надала Україні фінансову підтримку у критичній для нас економічній ситуації. Одночасно потрібно розуміти, що цей кредит на дуже вигідних умовах. Але все одно це кошти, які доведеться віддавати. Тому використовувати цей фінансовий ресурс ми маємо з максимальною ефективністю. Не може бути й мови, щоб залатати кредитними коштами поточні проблеми і проїсти цей ресурс. В першу чергу кредит піде на модернізацію нашої економіки», - сказав Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 24 грудня, Україна одержала перший транш у розмірі 3 млрд дол. у рамках кредиту, наданого Росією, на суму 15 млрд дол.

За словами прем'єр-міністра України Миколи Азарова, перший транш у розмірі трьох мільярдів доларів, який одержить Київ від купівлі РФ українських євробондів, уряд направить на соціальні виплати.