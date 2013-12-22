Україна не погодилася збільшити обсяг закупівлі газу у відповідь на зниження ціни – Бойко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр Юрій Бойко в ефірі телеканалу «1+1».

При цьому він зазначив, що рішення про зниження ціни газу було ухвалено за пропозицією України.

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«Це було наша пропозиція... Російська Федерація на початку пропонувала збільшити закупівлю газу, враховуючи зменшення ціни, але ми не могли на це погодитися, тому що у нас видобуток власного вугілля і газу - пріоритет нашої країни», - заявив Бойко.

При цьому він зауважив, що умова контракту «бери або плати» залишається чинною, і зменшення обсягів закупівлі газу документально не зафіксовано.

«Пункт «бери або плати» залишився, але ми попередили наших партнерів, що економіка не витримує, і ми зменшуватимемо закупівлю газу. У нас не готувалися зміни за контрактом за обсягами. Зміни контракту стосуються лише зниження ціни газу», - заявив Бойко.