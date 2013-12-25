Україна накопичила у газових сховищах 16,5 мільярдів кубометрів газу

В українських підземних сховищах (ПСГ) накопичено 16,5 млрд кубометрів газу, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«У ПСГ - 16,5 млрд кубометрів», - сказав міністр.

При цьому він відзначив, що половина об'єму – 8 млрд кубометрів – належить НАК «Нафтогаз України». Паливо купувалося за ціною 400 дол. за тисячу кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, до початку опалювального сезону – у середині жовтня – Україна планувала закачати у ПСГ близько 20-21 млрд кубометрів газу, включаючи 6-7 млрд кубометрів власного видобутку і 6,5 млрд кубометрів, які закачуватимуть структури українського бізнесмена Дмитра Фірташа, решта - російський газ. До середини жовтня об'єм закачаного газу становив близько 18 млрд кубометрів. Разом з тим, у листопаді «Нафтогаз» розпочав відбирати газ з сховищ і закупівель палива не вів. Проте з 15 листопада «Нафтобаз» відновив закупівлю російського газу відповідно до контракту.

17 грудня під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна у Москві у рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії було досягнуто домовленості, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів з 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).