Підписання угоди з ExxonMobil про видобуток газу в Чорному морі перенесли

Підписання угоди про розподіл продукції (УРП) з компанією ExxonMobil за проектом видобутку газу на Скіфській площі шельфу Чорного моря перенесено на січень 2014 року, повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Раніше цю угоду планували підписати у листопаді поточного року.

«Договір готовий. Ми перенесли (підписання - УНІАН) з обопільної згоди сторін на січень», - сказав міністр.

Ставицький також повідомив, що у січні-лютому буде підписано ще низку важливих документів. Зокрема, у січні, в рамках роботи Світового економічного форуму в Давосі, буде підписано операційну угоду з компанією Chevron з видобутку сланцевого газу на заході України. А в лютому – угоду з консорціумом компаній Eni і EDF, також зацікавлених у видобутку вуглеводнів на шельфі Чорного моря.

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Крім того, за словами міністра, до бюджету вже перераховані фінансові «бонуси» за вже підписаним УРП – з Shell і Chevron.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2012 року міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна". Наприкінці січня 2013 року міністр енергетики і вугільної промисловості Едуард Ставицький заявляв, що Україна в 2013 році планує стати лідером серед країн, які ведуть видобуток газу в басейні Чорного моря.

У листопаді 2013 року у Міненерговугілля заявляли, що підписання Угоди стане ще одним кроком на шляху енергетичної незалежності України і видобутку вуглеводнів у межах держави.