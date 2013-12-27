На Чернігівщині за хабар у $ 2 тисячі затримано сільського голову

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв'язків УМВС в області, співробітники Управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в області цього тижня при одержанні неправомірної вигоди "на гарячому" затримали голову однієї з сільських рад Бобровицького району Чернігівської області.

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Посадовець вимагав та одержав хабар у розмірі 2 тис. дол. США від жителя Чернігова за оренду приміщення, що перебуває на балансі даної сільської ради, для ведення господарської діяльності.

Незаконно отримані кошти вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Дана стаття передбачає покарання позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.