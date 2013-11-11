На Сумщині голова сільради виявився наркодилером

Як повідомила УНІАН начальник сектору по зв’язкам із громадськістю УМВС України в Сумській області Ельвіра Біганова, 51-річного посадовця затримали під час продажу чергової партії наркотиків у п’ятницю, 8 листопада.

Згідно із повідомленням, останні кілька місяців селищний голова перебував під наглядом правоохоронців, які перевіряли його на причетність до торгівлі наркотиками.

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«Співробітники підрозділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків затримали чоловіка «на гарячому». Він тільки-но продав 1,5 кг марихуани і отримав за це більше 11 тисяч гривень. Поява міліціонерів виявилась для нього повною несподіванкою, адже чоловік зробив все, щоб убезпечити себе від викриття. Навіть зустріч покупцеві призначив на зупинці громадського транспорту, щоб не викликати підозри», - розповів начальник обласної міліції Віктор Козицький.

За його інформацією, під час обшуку в будинку затриманого міліція виявила ще близько 6 кг готової до продажу марихуани.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України. Розплатою за заняття таким «бізнесом» може стати позбавлення волі на строк від 8 до 12 років», - зазначила Біганова.