Азаров запевняє, що газ для української промисловості подешевшає

Ціна газу для промислових підприємств України у 2014 році знижуватиметься щокварталу і на кінець року становитиме близько 268,5 дол. за 1 тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час телемосту «Українська промисловість: реалії і перспективи».

“Ми ухвалили рішення поетапно, раз на квартал, знижувати ціну на газ і вийти на кінець року приблизно на 268,5 дол. за 1 тис. куб. м. Такий у нас розрахунок", - сказав прем'єр.

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Азаров пояснив, що ціна на газ для промисловців не може бути знижена одномоментно, оскільки в підземних сховищах (ПСГ) накопичено значний об'єм газу, який купувався за колишньою ціною.

“Ми ж весь минулий рік, особливо восени, закачували газ до ПСГ за старою ціною. Ми накопичили цього газу приблизно 17 млрд куб. Ми його маємо продавати, розбавляючи старий газ за старою ціною з новим газом за меншою ціною”, - пояснив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня під час зустрічі президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна в Москві в рамках засідання Українсько-Російської міждержавної комісії було досягнуто домовленість, що Росія знизить ціну газу для України до 268,5 долара за тисячу кубометрів з 400 доларів за тисячу кубометрів (середньорічна ціна на російський газ у 2013 році).