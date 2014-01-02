На Донеччині в результаті ДТП загинув начальник ДАІ міста Красний Лиман

Як передає кореспондент УНІАН, даний факт сьогодні підтвердили в Управлінні ДАІ Донецької області.

В обласній ДАІ уточнили, що ДТП сталося ввечері 30 грудня, а сьогодні проходить похорон загиблого – 41-річного офіцера міліції, який 5 років керував управлінням Державтоінспекції міста Красний Лиман.

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Від джерел, близьких до правоохоронців, стало відомо, що під час управління автомобілем у загиблого стався інсульт, і в момент ДТП він перебував без свідомості. Загиблий був в автомобілі сам, коли його автомобіль не вписався в поворот і врізався в газову трубу на узбіччі. Від удару машина спалахнула, водія, доставленого до лікарні, врятувати не вдалося.

Газова магістраль від зіткнення з автомобілем не постраждала.