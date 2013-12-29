Під Києвом у ДТП загинуло четверо людей

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, з’ясувалося, що водій автомобіля ”Шкода” виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем ”Міцубісі”.

В результаті ДТП загинули водій автомобіля, троє пасажирів автомобіля Шкода” та постраждав водій ”Міцубісі”, якого госпіталізовано до медичного закладу.

Читайте також: На Івано-Франківщині у ДТП загинуло троє людей

Рятувальники залучалися для деблокації загиблих з автомобілей.