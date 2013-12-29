Під Києвом у ДТП загинуло четверо людей
16:31, 29 грудня 2013Суспільство
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Сьогодні, об 11.00, до рятувальників 21-ДПРЧ м. Бровари надійшла інформація про ДТП за участю двох легкових автомобілів ”Шкода Октавія” та ”Міцубісі” на автодорозі Погреби – Київ поблизу с. Погреби Броварського району Київської області.
Під Києвом сталася ДТП з чотирма загиблими / Фото : poltava.pl.ua
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, з’ясувалося, що водій автомобіля ”Шкода” виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем ”Міцубісі”.
В результаті ДТП загинули водій автомобіля, троє пасажирів автомобіля Шкода” та постраждав водій ”Міцубісі”, якого госпіталізовано до медичного закладу.
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Рятувальники залучалися для деблокації загиблих з автомобілей.
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