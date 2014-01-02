В Україні за добу в ДТП загинуло 18 людей
11:56, 02 січня 2014Суспільство
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В Україні станом на 2 січня зафіксовано 345 дорожньо-транспортних пригод, жертвами яких стали 18 осіб
У ДТП за добу загинуло 18 людей
Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.
Як зазначається, зафіксовано також 482 випадки водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння.
«За минулу добу до органів внутрішніх справ надійшло 14673 заяви й повідомлення громадян про правопорушення, з них 2614 пригод – з ознаками кримінальних злочинів», - йдеться в повідомленні міністерства.
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Раніше фахівці Державної служби України попередили, що загалом по Україні погодні умови залишаються складними. В ранкові та вечірні години очікується туман, видимість від 200 до 500 метрів, на дорогах ожеледиця.
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