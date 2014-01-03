У Донецьку батьки хотіли продати свою дворічну дитину за 72 тисячі гривень

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області, 23-річних батьків було затримано вчора, 2 січня, на одній із АЗС під час передачі дитини покупцеві.

Ці батьки з міста Димитров, що на Донеччині, раніше були позбавлені батьківських прав на 2-річну дівчинку та 7-місячного сина.

Начальник Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Юрій Сіроватко зазначив, що батько дітей працював слюсарем, а мати - не працювала. За його словами, обоє вживали наркотики.

За його словами, вони були позбавлені батьківських прав, але коли знайшли покупця на дівчинку, то “зібрали незліченну кількість довідок і характеристик, котрі підтверджують, що вони стали на шлях виправлення, змусивши повірити в це офіційні органи”, і їм повернули дитину.

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В повідомленні сказано, що покупцем був донеччанин, який приїхав до їхнього міста відвідати друзів. В той же час покупець, коли зрозумів, що “майбутня угода - не жарт”, то написав заяву в міліцію.

У ВЗГ зазначають, що зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні замаху на кримінальне правопорушення за ч.3 ст.149 КК України - «торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Стосовно фігурантів обрано запобіжний захід - тримання під вартою.