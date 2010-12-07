19-річна жінка намагалася продати свою дитину за $15 тисяч

У Харкові правоохоронці затримали 19-річну жінку, яка намагалася продати свою дитину.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області.

У ході перевірки оперативної інформації працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, облуправління міліції встановили, що 19-річна уродженка міста Ромни Сумської області намагається продати свого сина 2009 року народження за 15 тис. дол.

Жінку було затримано у момент передачі грошей в обмін на дитину. Речові докази вилучено. Хлопчика після огляду лікарів передали до Дитячого будинку №3 міста Харкова.

Рішення продати дитину зловмисниця пояснила тяжким матеріальним станом.

За фактом спроби продати дитину порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Затримана знаходиться у СІЗО.

Також правоохоронці встановили, що жінка, маючи двох дітей, вела асоціальний спосіб життя (зловживала алкоголем, займалася проституцією) та до цього вже була засуджена. Відносно першої дитини, яка проживає із батьком, суд прийняв рішення позбавити жінку батьківських прав.